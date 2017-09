Ato de apoio a Lula acontecerá na Praça Generoso Marques

(foto: Ana Paula Schreider/PT)

Em coletiva de imprensa realizada na sede do Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR) na terça-feira (12), o presidente do PT-PR, Doutor Rosinha, destacou a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Curitiba e a 2ª Jornada de Lutas pela Democracia, que acontecem na quarta-feira (13). Rosinha falou que é um momento de prestar solidariedade à Lula. “Lula viajou recentemente em uma caravana pelo Nordeste e houve uma demonstração bastante clara de carinho, amor e de pedidos da volta de Lula à presidência para barrar as reformas que estão sendo feitas pelo governo golpista. Portanto neste dia 13, nós também queremos demonstrar que condenamos a atual política de governo e que somos solidários à perseguição política ao Lula”.

Lula chegou a Curitiba na terça à noite e dispensou escolta

Depoimento de Lula altera região do Ahu nesta quarta. Veja o que muda

A 2ª Jornada de Lutas pela Democracia acontece na Praça Generoso Marques. O evento contará com atividades culturais, debates e o lançamento do livro "Comentários a uma sentença anunciada: o processo de Lula", durante à tarde. A partir das 18h começa o Ato em solidariedade ao ex-presidente, com a presença de Lula e de lideranças nacionais e estaduais do PT.

Estão previstas a participação de 50 a 60 caravanas. Grande parte dos militantes são do Paraná, mas há caravanas vindas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília e Piauí.

Entre as presenças já confirmadas no Ato, estão: Gleisi Hoffmann, presidenta do PT Nacional; Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça; o senador Roberto Requião; Vagner Freitas, presidente da CUT Brasil; Bratriz Cerqueira, presidenta da CUT/MG; o economista e ativista João Pedro Stédile; e Emir Sader, sociólogo e cientista político. Entre os artistas, já confirmaram presença: Pereira da Viola, Samba da Resistência, Delghetto e Elian Woidello.

Programação:

15h - Atividades culturais

16h - Debates: Plano Popular de Emergência / Lava Jato

17h - Lançamento do livro: "Comentários a uma sentença anunciada: o processo de Lula"

18h- Ato em solidariedade ao ex-presidente