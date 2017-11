Calendário tem elenco negro e ‘Alice no País das Maravilhas’

A Pirelli divulgou fotos do seu tradicional calendário. A edição de 2018 foi clicada em Londres, em maio passado, pelo fotógrafo Tim Walker e conta com um elenco inteiramente negro. A folhinha foi inspirada no clássico infantil “Alice no País das Maravilhas”, do britânico Lewis Carroll (1832-1898), e nas ilustrações da primeira edição do livro, de 1865, feitas por John Tenniel (1820-1914). Walker fotografou 18 personalidades: a modelo australiana-sudanesa Adut Akech; a modelo e ativista feminista britânica-ganesa Adwoa Aboah; o modelo alemão-senegalense Alpha Dia; o ator e modelo beninense Djimon Hounsou; a modelo australiana-sudanesa Duckie Thot; a ativista gambiana para os direitos das mulheres Jaha Dukureh; o modelo britânico King Owusu; o rapper e cantor americano Lil Yachty; a atriz queniano-mexicana Lupita Nyongo; a top model britânica Naomi Campbell; o cantor e compositor RuPaul; a atriz americana Sasha Lane; o rapper e empresário Sean Diddy Combs; a modelo americana Slick Woods; a modelo e advogada sul-africana Thando Hopa; a atriz e humorista Whoopi Goldberg; o modelo britânico Wilson Oryema; e a estilista Zoe Bedeaux.

Babado

Fátima Bernardes e William Bonner ‘causam’ na rede com novos amores

A apresentadora Fátima Bernardes passou o aniversário de Túlio Gadelha, seu namorado, longe do amado, no último domingo (12). Isso rendeu um lamento do advogado pernambucano em sua conta no Instagram. “Hoje faltou ela... Aprendemos muito um com o outro. Nesse dia, mesmo, ensinei a ‘pegar bigu’.”, escreveu Ricardo. A expressão é uma referência à expressão que indica algo como ‘pegar carona de forma não permitida’. No mesmo dia, William Bonner, o ex de Fátima Bernardes, foi flagrado com a namorada no Rio, quando prestigiavam a peça “Ayrton Senna - O Musical”, estrelada por Hugo Bonemer, sobrinho do âncora. As fotos de Bonner geraram comentários nas redes sociais segundo os quais Bonner sentiu “inveja” da ex-mulher.

Música

Spice Girls podem se reunir para lançar um novo álbum em 2018

Depois de cinco anos, a girlband britânica Spice Girls pode voltar a se reunir - desta vez para gravar e lançar um novo álbum e ainda produzir um especial de TV sobre o grupo. A informação vem do tabloide britânico ‘The Sun’. De acordo com a publicação, as cinco integrantes estão conversando secretamente já há alguns meses ajustando o retorno, com um grande empenho de Melanie C e Victoria Beckham. A maior dificuldade seria conciliar a agenda de todas. A notícia do retorno das cinco integrantes é uma surpresa, já que, em 2015, Geri Hallywell, Emma Bunton e Melanie Brown tentaram voltar com o grupo em formação completa, mas sem sucesso.

Celebridades

Pabllo Vittar sensualiza com bumbum à mostra nas redes sociais

Pabllo Vittar “quebrou” a internet ontem após publicar uma foto bastante íntima em seu InstaSotories, na qual deixa o bumbum à mostra. Sucesso nas redes sociais, o artista conta com 5,3 milhões de seguidores no Instagram, além de 3,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. No Facebook, são mais de 1,6 milhões de “curtidas”. No último final de semana, inclusive, Pabllo participou pela primeira vez em sua carreira do programa ‘Caldeirão do Huck’.

Níver do dia

Charles

Principe da Inglaterra

69 anos