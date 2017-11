TECPUC oferece mais de 100 bolsas sociais para cursos técnicos e Ensino Médio

O processo seletivo para as bolsas sociais do TECPUC, centro de educação profissional do Grupo Marista, está com inscrições abertas até dia 17 de novembro. São oferecidas 144 bolsas de 100% para dez cursos técnicos e duas opções de Ensino Médio Técnico.

Na área técnica são 84 bolsas de 100% para os cursos técnicos em Administração, Enfermagem, Informática para Internet, Logística, Mecatrônica, Publicidade, Química, Radiologia, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. Para Ensino Médio Técnico são oferecidas 60 bolsas de 100% com as opções de integrar o ensino regular com o curso de Informática ou Administração, após finalização do ensino fundamental.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de novembro no site do TECPUC ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, na secretaria da Instituição.

Para se candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio completo ou ainda estarem cursando a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio, conforme o curso escolhido. Para os cursos com duração de 24 meses é preciso estar na 2ª série do Ensino Médio. Para os cursos com 18 meses, os candidatos precisam estar na 3ª série do Ensino Médio.

Outro critério eliminatório é a condição socioeconômica familiar. Podem concorrer às bolsas apenas os candidatos que comprovarem renda per capita familiar que não ultrapasse um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50). No ato da inscrição online, o candidato precisa responder a um formulário com seus dados pessoais, indicar somente um curso e possuir e-mail válido para envio das informações do processo.

A entrega da documentação para análise socioeconômica acontece de 06 a 21 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, na secretaria e o resultado será informado aos candidatos no dia 5 de dezembro. Mais informações: (41) 3271-1395 | www.tecpuc.com.br