Abertas inscrições para projeto de arte urbana do Detran

(foto: Divulgação / Detran)

Grafiteiros e artistas urbanos podem se inscrever para participar do projeto “Arte Urbana – Respeito no Trânsito”, do Detran Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. Dez trabalhos serão selecionados para o muro do Departamento na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba.

A proposta é unir grafitti com mensagens educativas e chamar a atenção dos jovens, que são as maiores vítimas de acidentes de trânsito no Estado. “A intenção é usar linguagens e formatos que aproximem as mensagens de alerta deste grupo e gere mudanças de comportamento”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

INSCRIÇÕES

Para participar é preciso se inscrever no Edital 006/2017, no site www.cultura.pr.gov.br. As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via Sedex em envelope único, lacrado, contendo dois envelopes: 1º envelope com os documentos de habilitação, 2º envelope com os documentos da proposta artística, endereçado a Secretaria de Estado da Cultura (Rua Ébano Pereira, 240 - Centro - 80410-903 - Curitiba – PR).

A execução das artes será de 11 a 17 de dezembro. Também haverá oficinas de grafite para jovens em situação de vulnerabilidade social. Na data da entrega do muro, prevista para a tarde do dia 17 de dezembro, será feita uma grande confraternização, com pista de Halfpipe (estrutura em forma de U para prática de esportes radicais, como o skate, patins em linha ou bicicletas BMX), apresentação de Hip Hop e DJ.