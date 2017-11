'Capital' por um dia, Itu recebe com indiferença passagem de Temer

MARCO RODRIGO ALMEIDA, ENVIADO ESPECIAL ITU, SP (FOLHAPRESS) - "É sério? Mas o que ele vem fazer aqui, gente?", espantou-se o pizzaiolo João Batista ao ouvir da reportagem que nesta quarta (15) o presidente Michel Temer (PMDB) não só estará em Itu (SP) como fará da cidade, simbolicamente, a capital do Brasil durante as comemorações da Proclamação da República.

Após um passeio pelo centro da cidade, fica a impressão de que muitos ou ignoram, como João Batista, ou encaram com indiferença a ilustre visita e seu inusual efeito simbólico. "Ninguém tá nem aí. Nenhum passageiro disse nada sobre isso. Vai mudar alguma coisa para a cidade?", conta o taxista Lairton Longui. "Vão gastar uma nota nessa operação que só irá mesmo atrapalhar a vida de quem vai trabalhar no feriado. As ruas ficarão interditadas, será aquele caos", completa.

Na tarde desta terça (14) nada indicava, de fato, a passagem presidencial marcada para o dia seguinte. Não há faixas de boas-vindas ou qualquer estrutura nas ruas para receber Temer. A prefeitura afirma que não houve tempo para divulgação ou preparativos.

"Nós fomos pegos de surpresa. Soubemos de tudo no fim de semana. Tivemos basicamente segunda e terça para organizar tudo. Mas foi uma ótima surpresa, é claro," diz o prefeito, Guilherme Gazzola (PTB).

A visita de Temer a Itu, na verdade, deve-se ao empresário e ex-vice presidente da Fiesp José Eduardo Bandeira de Mello, 78, amigo do presidente há mais de 50 anos. Os dois foram sócios num escritório de advocacia no começo dos anos 1960. Há poucos dias, num encontro em São Paulo, Bandeira de Mello disse a Temer que receberia no dia 15 o título de cidadão ituano e que gostaria de contar com a presença dele na cerimônia.

"Então na mesma hora ele ligou para a secretária e disse para marcar na agenda a viagem. Eu fiquei muito surpreso com a rápida decisão dele", diz Bandeira de Mello. "Então aproveitei a oportunidade e fiz uma outra sugestão ao presidente: por que ele não transferia a capital para cá no dia da República, já que a cidade teve tanta importância histórica? Ele também topou imediatamente."

A previsão é que Temer chegue a Itu de helicóptero e desembarque no quartel da cidade às 10h. De lá seguirá de carro para a prefeitura, onde ocorrerá a homenagem. Temer despachará no gabinete do prefeito, receberá amigos e autoridades e depois assistirá à homenagem ao amigo num auditório com capacidade para 400 pessoas. Segundo a Prefeitura de Itu, deixará a cidade após a sessão.

Calcula-se que cerca de cem pessoas da equipe do presidente estarão na cidade. Protestos são dados como certos pelos organizadores em algum momento da programação. O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, por exemplo, se reuniria na noite desta terça com lideranças locais de partidos de esquerda, como PT e PSOL, e outras organizações para combinar um ato conjunto contra o governo.

"Nós vivemos numa democracia, qualquer manifestação pacífica é legítima", afirma o prefeito. "Mas não se pode confundir a instituição da Presidência com questões de ordem política. Trata-se de um marco histórico. Apesar de toda a importância de Itu na luta republicana, esta será a primeira visita oficial de um presidente que recebemos."

Um casarão no centro de Itu sediou, em abril de 1873, a primeira convenção republicana do país, na qual se definiram as bases de um movimento que em 15 de novembro de 1889 colocaria fim à Monarquia. O imóvel é hoje um belo museu em memória à causa republicana.

A despeito desse legado histórico, Itu é hoje mais conhecida como a "cidade dos exageros", por exibir objetos em tamanho gigante. Parece ser bem diminuto, entretanto, o interesse despertado pelo fato de ser capital do país por algumas horas.

"Alguns até falaram em ir protestar, em jogar ovo ou tomate. Mas está todo mundo tão desiludido com o país, com tanta preguiça disso tudo, que a maioria simplesmente nem vai dar bola", opina o aposentado Glisério Ramos.