Inter empata sem gols com Oeste e confirma volta à Série A

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foi pouco futebol, mas o suficiente. Nesta terça-feira (14), o Internacional ficou no 0 a 0 com o Oeste e atingiu, mesmo que de forma melancólica, o objetivo principal na temporada: está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Sem grandes oportunidades de gol —apenas uma evidente aos 47 minutos do segundo tempo—, o time gaúcho segurou o rival na Arena Barueri e chegou aos 65 pontos na classificação. Com sete de distância para o quinto colocado, faltando seis pontos para serem disputados na Série B, o time colorado não pode mais ser alcançado. O Oeste ficou com 58 pontos. O título, porém, não está sequer próximo já que o resultado manteve o Inter atrás do América-MG. O penúltimo compromisso dos colorados pela Série B será com o Goiás, sábado (18), fora de casa. Já o Oeste pega o ABC-RN, no mesmo dia, em Natal.