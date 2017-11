As picapes Chevrolet mais emblemáticas nos últimos 100 anos

1918 One-Ton – A primeira picape de produção comercial da Chevrolet foi inspirada em veículos utilizados nas fábricas da marca para mover peças de um lugar para outro. Em termos mais simples, esse é um exemplo do princípio “a forma segue a função.

1929 Series AC – O modelo foi a primeira picape da Chevrolet projetada com cabine fechada, dando origem a um conceito que se mantém até hoje, visando a maior proteção e comodidade dos passageiros.

1938 Half-Ton – A primeira picape projetada no Centro de Design de Harley Earl .A partir deste ano, observa-se que as picapes começam a ganhar identidade própria para diferenciar-se dos automóveis de passeio.

1947 Série 3100: – Referência mundial de picapes vintage, foi lançada com “design avançado” porque era maior, mais forte e sofisticada. “picape leve” e era usada inclusive como carro de passeio, uma tendência até os dias de hoje. Anos depois, começou a ser produzido em São Caetano do Sul com design e sobrenome exclusivos, a 3100 Brasil.

1955 Série 3124: – Devido à sua beleza, o modelo Task Force ficou conhecido por aqui como “Marta Rocha”, a Miss Brasil de 1954 e eleita uma das mulheres mais bonitas do mundo no ano seguinte. Foi a primeira picape Chevrolet a adotar o estilo Fleetside - a linha de cintura da caçamba alinhava-se à da cabine e à dos para-lamas, compondo um formato completo e elegante da dianteira à traseira.

1967 C10: – O design esguio, marcado pelas linhas retas da carroceria, remetia ao estilo mais moderno e funcional para melhor aproveitamento do espaço na caçamba e na cabine. Fez muito sucesso no Brasil do fim dos anos 60 até início dos anos 80.

1985 Série 10/20: – Uma das picapes brasileiras mais emblemáticas que segue a tendência de estilo da década, com linhas retas, faróis e lanternas envolventes. Eram sempre precedidas de uma letra que indicava o tipo do combustível utilizado: A (etanol), C (gasolina) e D (diesel).

2004 Montana: – Seguindo a tradição de oferecer também picapes compactas derivadas de automóveis, como a Chevy 500 e a picape Corsa, a Chevrolet lançou no Brasil a Montana.

2012 Nova S10: – Baseada na S10 norte-americana, a brasileira foi lançada em 1995 como uma opção de picape média, útil tanto para o trabalho como para o lazer