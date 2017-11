Intercâmbio na Ilha de Malta

Malta é uma ilha no Sul do continente europeu com beleza cinematográfica (foto: Divulgação)

Aulas tradicionais intercaladas com experiências culturais, gastronômicas e turísticas marcaram o aprendizado de inglês na Ilha de Malta, das 14 alunas da Tea Time- Inglês para Maiores de 50 anos, entre os dias 30 de setembro a 14 de outubro. Foi em abril deste ano que elas começaram a se organizar para realizar um sonho que estava engavetado há décadas: fazer um programa de intercâmbio no exterior. Com isso em mente, as 14 alunas da Tea Time - única escola de inglês pensada exclusivamente para pessoas com mais de 50 anos no Brasil - aceitaram o convite da instituição em parceria com o World Study para embarcar nessa viagem.

Esta não foi uma escolha qualquer. Malta, localizada no Sul do continente europeu, é conhecida pelas suas belezas e produções cinematográficas internacionais e já foi cenário de filmes e séries como ‘Game of Thrones’, ‘Tróia’, ‘Capitão Phillips’ e ‘Guerra Mundial Z’. Inclusive os turistas podem visitar o ainda intacto cenário do filme ‘Popeye’, transformado num divertido ponto turístico. Malta também é conhecida por ser um dos primeiros lugares do mundo a oferecer um método de estudo de inglês para maiores de 50 anos. As línguas oficiais do país são o inglês e, claro, o maltês.

O grupo ficou baseado na cidade de Sliema. Foram duas semanas de outubro que misturaram estudo e lazer. Pela manhã as alunas tinham aulas de inglês na LAL e à tarde faziam atividades extras com passeios turísticos para praticar o aprendizado de inglês. “A viagem acabou proporcionando para os alunos a possibilidade de testar o inglês. Como os professores não falavam o português, as alunas foram desenvolvendo a habilidade que já tinham e melhorando a conversação e a escrita”, afirma a coordenadora acadêmica da Tea Time, Taiza Lombardi, que acompanhou o grupo à Ilha de Malta. Ela ressalta ainda que todos os professores da escola eram de países cuja população fala o Inglês como primeira língua, como a Irlanda, Escócia, Inglaterra e a Ilha de Malta.