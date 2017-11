Janine Mathias faz show com Tuyo e Michele Mara amanhã

(foto: Divulgação)

O SESC Paço da Liberdade apresenta entre os dias 16 e 18 de novembro o evento, Axé - Celebração da Consciência Negra e Diversidade. Neste sábado, a cantora e compositora, Janine Mathias convida Tuyo e Michele Mara para um show ao céu aberto, a partir das 16h. Durante o show, vai acontecer a oficina de acessórios com Suelen Matos e turbantes com Juiana Moura. A marcha do orgulho crespo, encerra a passeata durante o show dos artistas.

Tendo a ancestralidade e a devoção como ponto de partida do encontro, Janine Mathias celebra ao lados dos artistas o canto e enaltece a música preta brasileira. Com quatro clipes e cinco singles lançados, recorrentemente Janine é convidada para participar do disco de músicos e coletâneas. Destas parcerias, Janine já se apresentou ao lado de artistas nacionais e internacionais como, Mamy The Skills (Angola), Karol Conká, Gól Wayne (Cabo Verde), Tássia Reis, Eduardo Brechó, MC Magú, Léo Fé, As Bahias e a Cozinha Mineira, Cida Airam, Mental Abstrato, Aláfia, Karla da Silva, Toninho Geraes, Mv Hemp, Iria Braga entre outros. Maio de 2017 durante o mês de maio a turnê “Eu Quero Mergulhar”, 12 apresentações no Paraná ao longo do mês de maio nas unidades culturais do SESI - Serviço Social da Indústria. Em 2018, a cantora lanã seu novo disco chamado Dendê, com produção e direção musical de Eduardo Brechó.

Michele Mara: Michele Mara nascida em Curitiba começou a cantar música Gospel com sua família ainda criança, vencedora de vários prêmios cantando rap com Arquivo X, conseguiu uma bolsa de estudos, aos 26 anos se formou em Canto Popular pelo Conservatório de MPB de Curitiba em 2007. Em 2011 ganhou os títulos de Maior Imitadora do Brasil e Maior Imitadora América Latina da Cantora Americana Aretha Franklin no programa do Faustão, chegando a ser homenageada pelo próprio Faustão sendo convidada por ele a mostrar quem era Michele Mara no programa, levando o Brasil as lágrimas com sua história.

Tuyo é um trio nascido em 2016, formado por Lilian Soares, Jean Machado e Lay Soares, ex integrantes da Simonami, banda na qual mostraram pela primeira vez as suas experimentações vocais com o álbum ‘Então morramos’, que gerou mais de 1 milhão de execuções por streaming. A trajetória musical desses artistas sempre apontou para um discurso peculiar em relação a dureza de viver. Com o seu novo show, onde cantam músicas autorais inéditas, músicas da época do Simonami e algumas versões, Tuyo virá trazendo sua autenticidade e amor.

Serviço | Janine Mathias convida Tuyo e Michele Mara

Onde: SESC Paço da Liberdade

Endereço: Praça Generoso Marques, 189 - São Francisco

Quando: Sábado (18/11)

Horário: 16h

ENTRADA GRATUITA