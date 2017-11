Muros e fachadas de trincheiras ganham cores e grafite. Veja fotos

(foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS) (foto: Daniel Castellano/SMCS)

Os muros e fachadas de trincheiras estão mais alegres e coloridos no Sítio Cercado. Saíram as pichações e entraram as cores dos grafites do artista Ferge Grafitti. Desde o início do ano, o curitibano já fez dois trabalhos de destaque na região.

A parceria com a Prefeitura é antiga. O artista se destacou nas oficinas de arte promovidas pela Administração Regional Bairro Novo e começou a mostrar seu talento pela cidade, principalmente na região do Sítio Cercado.

Neste ano foram dois trabalhos produzidos, que demoraram cerca de quatro meses para serem concluídos. O primeiro foi feito no conjunto habitacional Parque Iguaçu I. Uma parceria entre a Regional Bairro Novo, que doou as tintas e os moradores do conjunto que deram a oportunidade de o artista mostrar seu trabalho. Os muros do condomínio habitacional receberam desenhos que representam pontos turísticos de Curitiba e do Paraná.

Outro ponto que recebeu os grafites foi a trincheira da Rua Tijucas do Sul, onde passa a linha férrea que corta a região. Os trabalhos foram patrocinados pelo supermercado Agricer e pela Administração Regional. Nessa representação os desenhos foram alusivos ao zoológico e o Parque Iguaçu.

O prefeito Rafael Greca parabenizou o artista e afirmou que a cidade ficou mais bonita. “Parabéns ao Ferge! Agora o Sítio Cercado está mais bonito para seus moradores e também para os visitantes. O objetivo é deixar cidade mais bonita e agradável”, afirmou Greca.

O artista fez questão de agradecer a oportunidade dada pela Administração Regional Bairro Novo, que engloba os bairros Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará

“Obrigado ao prefeito Rafael Greca e a primeira dama Margarita Sansone por dar esta oportunidade de mostrar o dom que Deus me deu. Quero agradecer também o Fernando Wernek Bonfim e a equipe da Regional Bairro Novo que me deram apoio total neste projeto”, definiu.