Policiais militares são presos acusados de duplo homicídio no Rebouças

Carro onde o casal foi morto (foto: Rede News 24 Horas)

Um sargento e um soldado da Polícia Militar (PM) foram presos na manhã desta terça-feira (21) pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Eles são acusados por duplo homicídio que vitimou um casal, no dia 03 de setembro, no bairro Rebouças, em Curitiba. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha a ação da DHPP. Assim que os suspeitos forem encontrados, serão encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos.

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), através da 2a DH, cumpre na manhã desta terça-feira (2) quatro mandados judiciais – dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão.

Segundo informações extraoficiais da polícia, o sargento foi preso em casa, no bairro Uberaba e o soldado, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os dois já estão na DHPP.

A motivação ainda não foi divulgada pela Polícia Civil e uma coletiva de imprensa pode ser marcada ainda para essa terça-feira.

Paulo Guilherme de Mattos, 31 anos e Andréa Aparecida de Mattos, 37 anos, foram surpreendidos por suspeitos armados ao deixarem o local por volta das 21 horas, uma churrascaria que fica na Rua Chile, próximo a um centro universitário. No carro do casal havia mais uma pessoa que também foi ferida e encaminhada ao hospital. O casal tinha dois filhos adolescentes um pequeno. Mattos tinha extensa ficha criminal, segundo a polícia. Em 2013, foi preso pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) em uma operação. Mattos era suspeito de participar de uma quadrilha que praticava o crime conhecido com “cavalo louco”, na região central de Curitiba, mas teria deixado o crime por ter se convertido à igreja.