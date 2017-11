Sesi São José dos Pinhais recebe comédia musical gratuita

(foto: Divulgação)

A Companhia de BifeSeco é um coletivo de artistas de diferentes regiões do país que, entre outras pesquisas, explora uma linguagem de comédia contemporânea onde a música e a plasticidade da cena são elementos primordiais na construção narrativa. Em 2016, esse trabalho resultou no espetáculo “Terrível incrível aventura – Um musical fabulesco marítimo”. A montagem fez temporada no Festival de Curitiba com excelente receptividade do público e da crítica especializada a nível nacional. No sábado (25), a peça chega ao Sesi São José dos Pinhais em única apresentação, com entrada franca.

O musical “Terrível Incrível Aventura” conta a saga de um velho cozinheiro de navio chamado Capitão Sham e de sua disputa contra Anton, um estrangeiro vindo do norte e guiado pelo amor e pela afeição da esfomeada e libidinosa Crimeia. Em suas aventuras por mares turbulentos, Sham se depara com figuras como Jean-Jacqueline, uma mulher trans e também pretendente de Crimeia. O protagonista ainda interage com outros personagens inusitados, como: Almerindo, o nordestino retirante; o tenebroso Crocodilo; Mefisto, que personifica a figura do diabo, e até com a própria morte.

A montagem deixa transparecer em suas caracterizações de personagens, no cenário, na dramaturgia, nas composições autorais e no estilo de atuação, a inspiração da companhia no trabalho do diretor norte-americano Bob Wilson e do autor e diretor brasileiro Gerald Thomas. Trata-se de uma sátira político-musical sobre o Brasil e o mundo atual, a disputa de poder e a beleza da esperança.

Teatro SESI São José dos Pinhais apresenta

Espetáculo “Terrível incrível aventura – Um musical fabulesco marítimo”

Data: 25/11

Horário: 20h

Valor: Gratuito. Contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível.

Classificação: Livre

Local: Teatro SESI São José dos Pinhais

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1800 – Centro.

Observação: Sujeito a lotação