Atlético tem cinco jogadores entre os melhores do Brasileirão

Paulo André: líder do Brasileirão no jogo aéreo (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense tem cinco jogadores que aparecem entre os 10 primeiros colocados em rankings de desempenho no Campeonato Brasileiro. Os cinco são jogadores com características defensivas: três zagueiros, um goleiro e um volante. Esses rankings apontam os melhores em cada fundamento, como passes, desarmes e finalizações, por exemplo.

O zagueiro Paulo André é o melhor jogador do Brasileirão na bola aérea. Ele tem média de 5,1 disputas pelo alto vencidas por jogo. Paulo André também é o terceiro zagueiro que foi menos vezes driblado na competição, com média de 0,1 por jogo. Os dados são do site inglês WhoScored. Para entrar nesses rankings, é preciso ter atuado em pelo menos 14 das 36 rodadas do Brasileirão 2017.

O zagueiro Wanderson é outro destaque da equipe nas estatísticas. É o quinto melhor do Brasileirão em rebatidas (bolas tiradas da área), com média de 7,4, e o quinto em finalizações bloqueadas, com 1,1 por partida.

O zagueiro Thiago Heleno também aparece entre os dez primeiros em três rankings. É o sexto da competição em rebatidas (7,0 por jogo), oitavo em finalizações bloqueadas (0,9) e nono em número de passes certos por jogo (média de 57).

O volante chileno Pavez é o oitavo do Brasileirão em precisão de passes, com 90,2% de acerto. E o goleiro Weverton é o nono em lançamentos certos por jogo, com 27,4.

No principal ranking de goleiros, número de defesas, Weverton é apenas o 13º da competição, com 2,8 por jogo.

OS DESTAQUES DO ATLÉTICO NO BRASILEIRÃO 2017

Jogadores do time entre os dez melhores por fundamento

Bola aérea

1º Paulo André 5,1 por jogo

Precisão de passes

8º Pavez 90,2%

Rebatidas

5º Wanderson 7,4 por jogo

6º Thiago Heleno 7,0 por jogo

Zagueiro menos driblado

3º Paulo André 0,1 por jogo

Finalizações bloqueadas

5º Wanderson 1,1 por jogo

8º Thiago Heleno 0,9 por jogo

Quantidade de passes

9º Thiago Heleno 57,5 por jogo

Lançamentos certos

9º Weverton 27,4 por jogo