Principal evento do Natal, Coral do Palácio Avenida ganha vida nova

Simone e Ricardo, pouco antes do ensaio preparatório, ontem (foto: Franklin de Freitas)

Principal evento do período natalino em Curitiba, o espetáculo do Coral de Crianças do Palácio Avenida, entra na reta final de preparação. Nesta semana os atores e dançarinos que participam da apresentação iniciaram os trabalhos de preparação para as apresentações, que ocorrerão de 1º a 17 de dezembro, às sextas, sábados e domingos, sempre às 20h15.

Em sua 27ª edição, o espetáculo trará uma série de novidades para 2017, como 10 músicas novas (quando a média em anos anteriores era de uma ou duas), além de as canções já tradicionais terem sido repaginadas. Já a história, cujo tema será “O Palácio Cantado”, será narrada pela atriz Simone Gutierrez, que representará no palco uma professora de música diferente, uma espécie de Mary Poppins.

“Ela é professora de música, mas ensina muito mais que música, sempre pontuando algumas coisas nas canções. Vivemos um momento tão difícil, então temos de pontuar cada vez mais essa coisa do espírito natalino, da união, e é essa a mensagem que queremos passar. O despertar do palácio será como o despertar da pessoa para um mundo melhor”, aponta Simone.

Os protagonistas do espetáculo, contudo, serão as 122 crianças que participarão das apresentações, sendo 110 delas cantando das janelas, presas por um cinto, e outras 12 no palco montado em frente ao Palácio. “Há anos estamos fazendo o projeto e não é raro encontrarmos nas ruas de Curitiba alguém que já fez e se lembra da gente. E os comentários sempre são positivos, de que gostaram da experiência. É gratificante”, comenta Ricardo Rizo, diretor cênico. Apesar da experiência de 7 anos trabalhando com o projeto natalino, Ricardo ainda destaca que a ansiedade é grande. “Já tive quatro infartos, mas espero não ter o quinto. A expectativa é muito grande por ser algo grandioso”, diz. Para este ano, a expectativa é que mais de 45 mil pessoas assistam ao show por dia.

Programação de fim de ano começa hoje, às 20 horas, no setor histórico

A programação do Natal de Curitiba começa hoje, às 20 horas, e vai até 24 de dezembro. A decoração especial na Rua XV e nas regionais vai embelezar a cidade até 6 de janeiro. A solenidade que lança os festejos de fim de ano acontece no Memorial de Curitiba, no Centro Histórico. Sinos tocarão e "anjos" anunciarão o espírito natalino.

O público também verá apresentações de danças étnicas, do Coral Thalia e da Banda Musical da Caximba, além de uma feira de artesanato e gastronomia. Também hoje, todas as árvores de Natal das dez regionais da cidade serão iluminadas simultaneamente, às 19 horas.

Nos dias seguintes, apresentações musicais ocuparão diversos pontos na cidade, em todas as regionais. As calçadas do Centro Histórico e da Rua XV de Novembro serão os núcleos das festividades durante o mês do Natal. Confira aqui a programação completa do Luz dos Pinhais: Natal de Curitib.

A decoração de Natal também estará presente nos parques Barigui e Tanguá, que receberão árvores iluminadas de Natal. No parque Lago Azul, um presépio iluminado celebrará o nascimento de Jesus. O Jardim Botânico, por sua vez terá decoração especial, com a iluminação da Estufa e da Árvore da Vida, composta por flores vermelhas.

Amanhã tem visita do Papai Noel e queima de fogos na Rua XV

A Associação Comercial do Paraná (ACP), por meio do Conselho do Comércio Vivo e do Conselho de Cultura, realiza amanhã, uma noite de atrações no calçadão da rua XV de novembro, em frente à sede da ACP, no centro da cidade. A programação começa a partir das 18 horas.

A programação começa com a visita do Papai Noel na sede da ACP, às 18h15. Logo após, acontece a apresentação do Coral Alegro, às 19 horas. À 19h30, é a vez da apresentação do Duo Márcia Kayser (soprano) e Paulo Barato (baritono).

Depois destas apresentações, o presidente da ACP e do representante da Prefeitura de Curitiba, falam sobre os eventos de fim de ano, seguido de quima de fogos, às 20h30.