Estreia ‘Sociedade dos Ratos, uma comédia de laboratório’

Elenco de ‘Sociedade dos Ratos’ (foto: Divulgação)

‘Sociedade dos Ratos, uma comédia de laboratório’ entra em cartaz hoje.Em um laboratório de pesquisas, o líder Amo Supremo sobre seu domínio a disseminação de informações, os atos e hábitos dos ratos lá viventes. Para exercer seu poder, ele conta com animais leais. Mas tudo pode fugir do controle quando a Ratazana e o Rato de Esgoto começam a divulgar ideias revolucionárias e libertárias às cobaias.

Com texto e direção de Marcelo Leonel Felczak, a Palavração CIA de Teatro da UFPR apresenta seu mais novo espetáculo “Sociedade dos Ratos” a partir de quinta-feira, 23 de novembro, às 20h30, no TEUNI (Teatro Universitário), localizado no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. A entrada é gratuita, e tem classificação etária de 12 anos. A peça fica em cartaz até 2 de dezembro, com exibições às quintas, sextas e sábados, no horário das 20h30.

Para dar vida à fábula proposta por Felczak, os atores aprofundaram suas vivências na Razão Orgânica, e em jogos teatrais, jogos de palavras, gestos ensaiados. A intenção foi utilizar do gênero cômico para a construção dos diálogos, cenas, personagens, contexto social, politico, moral, religioso, econômico e cultural dessa sociedade presa a um laboratório.

A Razão Orgânica é um conceito elaborado pelo professor da UFPR Hugo Mengarelli, ao longo de seus anos frente à Cia de Teatro, e que resultou em técnicas de desenvolvimento do ator e de criação de personagens.

O elenco conta com Ana Lúcia de Paulo Superchinski, Andressa de Lima, Arthur Firmino, Danilo Pedrosa, Edilaine Maciel, Joao Winch, Marcel Henrique Gonçalves Sobrinho, Nícolas Wolaniuk e Sabrina Marques. E tem como equipe de apoio Janaina Ferreira, Maisa Ribeiro, Mateus Viudes.

Qualquer semelhança com fatos reais da nossa sociedade será mera coincidência!

Serviço

Sociedade dos Ratos da PalavrAção Cia de Teatro da UFPR

Quando: Estreia hoje.

Temporada: de 23/11 a 2/12/2017 – às quintas, sextas e sábados, às 20h30

Quanto: Gratuito (Retirar ingressos com uma hora de antecedência)

Classificação etária: 12 anos

Onde: TEUNI (Praça Santos Andrade – Prédio Histórico da UFPR, 2º andar)