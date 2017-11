Neymar retoma tranquilidade após goleada no PSG; imprensa elogia

JOÃO HENRIQUE MARQUES PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está de volta. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi o destaque da goleada por 7 a 1 contra o Celtic, na tarde desta quarta-feira (23), no Parque dos Príncipes, em Paris, e assim superou o período turbulento que passou nas últimas semanas. A atuação de gala, com dois gols, assistências e vários dribles foi recompensada com um show de pagode ao lado dos melhores amigos na madrugada. O atacante viveu dias turbulentos em Paris por conta da onda de especulações de insatisfação no clube. Desgastado, deu entrevista coletiva durante a passagem da seleção brasileira na França para pedir sossego aos jornalistas. Na ocasião, o choro ao ouvir palavras de carinho de Tite foi marcante. E deu mostras da intranquilidade. "Nada mudou desde que isso [o choro] passou. As pessoas que passaram a parar de inventar notícias. Eu estou muito bem e satisfeito com o que conseguir render", destacou Neymar em entrevista à emissora "Esporte Interativo" após o jogo. Contra o Celtic, Neymar rapidamente deu mostras de que o rendimento em campo não estava comprometido por conta dos abalos emocionais. Dribles entre as pernas, chapéu, carretilha. O repertório de belas ações foi vasto. "Eu acho que fiz um bom jogo, sim. Soubemos manter a calma mesmo tomando um gol cedo. Foi importante para provar maturidade", comentou. Feliz com o triunfo, o brasileiro aproveitou o fim da noite no Parque dos Príncipes para curtir a vitória ao lado dos amigos. No salão do estádio, Neymar permaneceu até por volta das 2h30 desta quinta (23) em um show de pagode do cantor Dilsinho. O evento organizado por Thiago Silva ainda contou com a presença dos brasileiros Marquinhos e Daniel Alves e outros amigos íntimos de Neymar. O pai do jogador também esteve presente. IMPRENSA Neymar foi destaque do Paris Saint-Germain na goleada por 7 a 1 sobre o Celtic na última quarta-feira. O jornal francês "Le Parisien" destacou a recuperação do atacante brasileiro após uma atuação apagada na partida contra o Nantes, no sábado (18). "Presente, mas ausente contra o Nantes, a estrela confirmou que a Liga dos Campeões combina com ele. Ele brilhou e provou seu reinado. Toda Paris (e também a Europa) estão esperando mais", escreveu o "Le Parisien". A mesma publicação atribuiu a nota 8,5 –a mais alta de todos os atletas– pela atuação de Neymar: "Excelente performance do brasileiro. Ele foi inspirador e detonador no jogo". Também da França, o jornal "L'Equipe" atribuiu a nota 8 a Neymar. Mesmo conceito que Rabiot e Verratti. Enquanto isso, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou a irritação de Neymar na zona mista. O brasileiro não gostou de ouvir uma pergunta sobre a especulação de uma possível transferência para o Real Madrid.