Black Friday: marca ou preço, quem vende mais?

(foto: Divulgação)

Época de fim de ano remete ao aumento de vendas e ao comércio movimentando. Toda a economia gira acelerada em busca de mais faturamento e bons negócios. O objetivo é fechar o período com saldo positivo e boas perspectivas de faturamento para 2018. E quando ocorre o crescimento das vendas é comum perceber marcas que se destacam. Algumas ganham reconhecimento pela reputação, outras seguem disputando preço.

Na era da tecnologia onde qualidade é requisito básico, uma certeza é fato: marcas fortes vendem mais. Segundo a especialista em estratégia de marca Scheila Novaes Schuchovski, sócia e proprietária da XokBranding, as pessoas se dispõem a pagar mais por marcas reconhecidas. Ela destaca que um bom trabalho de construção de marcas considera três pontos principais. Confira as dicas da especialista para tornar o seu negócio ainda mais rentável, nesta Black Friday.

1. SEJA RELEVANTE: hoje toda empresa, produto ou serviço precisa saber qual é sua missão. Entender a “dor”, ou seja, definir exatamente qual o problema que o seu negócio está disposto a sanar. A empresa que sabe com quem está falando nunca está perdida e consegue projetar uma visão de futuro, construindo laços fortes com seu público (target). Quanto a relevância, Schuchovski pontua o case da indústria de achocolato Apti. “Nosso cliente foi reposicionado e conquistou o 3º maior player do mercado nacional, com aumento de 1.500% nas vendas, em um trimestre. Aplicamos a estratégia de designer de embalagem e o negócio decolou, com impacto significativo no aumento de faturamento”.

2. FOCO NO NEGÓCIO: em ano de crise é normal aumentar a insegurança e a ansiedade para fechar a receita com saldo positivo. Neste cenário, as empresas acabam ampliando o leque de atividades e desfocam do negócio principal. Essa realidade dispersa a energia dos colaboradores e também dos gestores. Para manter o foco no negócio, Schuchovksi destaca o caso da clínica de Estética - Witka – que criou um método prático e funcional de emagrecimento. Inicialmente a clínica atuava apenas com serviços de embelezamento: limpeza de pele, drenagem, depilação a laser e vários tratamentos estéticos. Ao criar o método de emagrecimento o foco do trabalho mudou e foi preciso reposicionar a marca. “Neste caso, trabalhamos a mudança do nome e apontamos para a necessidade de repensar o modelo do negócio. Posicionar é abrir mão. No caso da Witka abrir mão de uma clínica de beleza para uma nova proposta, agora focada em emagrecimento. O reposicionamento da marca deu resultado prático, com impacto direto no aumento financeiro. A clínica cresceu 500%, em um ano e faturou o seu primeiro milhão de reais”.

3. CUMPRA SUAS PROMESSAS: grandes marcas não nasceram grandes, elas foram construídas ao longo do tempo. “Vemos muitas marcas surgirem e morrerem, e por que? Na grande maioria das vezes, um dos principais motivos, é que prometem o que não podem cumprir. Marca é promessa e promessa é dívida”. Scheila reforça que a propaganda de purpurina e glamour encanta, mas não sustenta atividade sustentada de longo prazo. “Você pode ser enganado uma vez, mas hoje, na era digital, com as redes sociais, os trombones estão prontos para despejar críticas públicas. E uma marca que não se compromete com a entrega que prometeu está fadada ao fracasso”

Ainda pensando em tempos de Black Friday a publicitária orienta “cuide da sua marca, ela é importante e traz retorno para o seu negócio. Mesmo com crise, pesquisas comprovam que os consumidores estão dispostos a pagar mais para marcas com reputação, que inspiram segurança e confiança. Eles esticam a parcela, mas sentem mais segurança e realização ao comprar algo que se orgulham”, finaliza Scheila.



*Scheila Novaes Schuchovski é sócia e proprietária da XokBranding, publicitária, especialista em gestão empresarial e marketing pela FGV, colunista de marcas e estratégias de negócios na Rádio Elite FM e Jornal Diário do Sudoeste.* fotos ilustrativas