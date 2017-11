Paraná não terá Richard e João Pedro na despedida da Série B

João Pedro: jogador foi liberado para resolver questões pessoais e não jogará no sábado (foto: Geraldo Bubniak)

O goleiro Richard e o meia João Pedro não vão jogar na despedida do Paraná Clube na Série B, neste sábado (dia 25), contra o Boa-MG, no Couto Pereira. Richard sofreu uma lesão e foi vetado pelo departamento médico. João Pedro foi liberado para resolver questões pessoais.

Sem Richard, o titular do gol será Marcos, 41 anos, que anunciou nessa quarta-feira sua aposentadoria. Ele será homenageado na partida. É o jogador com mais partidas na história do clube, com 366.

João Pedro pertence ao Atlético-PR e estava emprestado. Com o fim da Série B, ele se reapresenta ao clube da Arena da Baixada.

Para o lugar de João Pedro, a principal opção é a entrada do centroavante Alemão, com Robson voltando a jogar pelo lado do campo.

O técnico Matheus Costa usou o esquema tático 4-2-3-1 em todas as partidas na Série B. Para sábado, a provável escalação é Marcos; Cristovam, Maidana, Brock e Rayan; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Vinícius Kiss), Robson, Renatinho e Vitor Feijão; Alemão.

O Paraná já garantiu o acesso à primeira divisão e a partida será festiva para o clube paranaense. O Boa já está livre do rebaixamento e também só cumpre tabela no sábado.