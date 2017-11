Concerto da OSP terá quatro trompistas

OSP estará sob regência de Stefan Geiger (foto: Divulgação)

O próximo concerto da Orquestra Sinfõnica do Paraná, sob regência do maestro Stefan Geiger, titular da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), que será no domingo, o, às 10h30, traz ao palco do Guairão, quatro trompistas brasileiros: Luiz Garcia, Thiago Ariel, Fabio Jardim e André Vieira da Rocha. Eles interpretarão a obra “Concerto para Quatro Trompas e Orquestra em Fá Maior, Op. 86”, de Robert Schumann.

A composição de Schumann, “Concerto para quatro trompas e orquestra em fá maior, Op. 86”, é considerada difícil de ser tocada. Escrita em 1849 para quatro solistas, do mesmo intrumento, exige muito dos músicos.

Solistas convidados – participam do concerto com a Orquestra Sinfônica do Paraná os trompistas brasileiros: Luiz Garcia que atuou como trompista solista na Staatskapelle de Berlim e na Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), atualmente é solista da Orquestra Sinfônica de São Paulo (OSESP); Thiago Ariel - trompa solista no Teatro Municipal de São Paulo. Fábio Jardim – atuou na Cwbrass Quinteto de Metais da Orquestra Paraná Brass e Orquestra Sinfônica do Paraná; e André Vieira da Rocha – jovem músico que integra a nova leva de músicos recém contratados da Orquestra Sinfônica do Paraná.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná - Solistas (trompa solo 1): Luiz Garcia; (trompa solo 2): Thiago Ariel; (trompa solo 3): Fabio Jardim; (trompa solo 4): André Pinto

Quando: domingo (26) às 10h30

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

Quanto: R$ 20,00

Classificação: anos