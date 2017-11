Apocalyptica traz músicas do Metallica em versões eruditas

O Apocalyptica começou suas atividades em 1993 e impressiona pela melodia dinâmica (foto: Divulgação)

A banda finlandesa de metal sinfônico Apocalyptica está no Brasil com a turnê comemorativa de 20 anos de lançamento do disco “Plays Metallica By Four Cellos” (1996). Com realização da Prime, a escala em Curitiba acontece hoje, para única apresentação no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n), às 21h20. Além da capital paranaense, eles passam também por Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.

No show, o álbum de estreia do Apocalyptica será executado na íntegra. Em “Plays Metallica By Four Cellos”, o grupo apostou em releituras do Metallica usando instrumentos comuns na música erudita, como o violoncelo. O quarteto formado por Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen e Mikko Sirén, vai tocar clássicos como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters”, entre outras. Com este trabalho a banda ganhou visibilidade em todo o mundo, ganhando disco de ouro na Polônia e platina na Finlândia (terra natal do grupo), com uma vendagem de aproximadamente um milhão de cópias.

O Apocalyptica começou suas atividades em 1993 e impressiona pelo melodia, dinâmica e emoção do trabalho que apresenta desde então. Ao longo da carreira, a banda já lançou oito discos, com composições autorais e interpretações de nomes de peso - além do Metallica, o grupo já gravou versões de Faith No More, Motorhead, AC/DC e Sepultura.

SERVIÇO

APOCALYPTICA – Tour “Plays Metallica By Four Cellos”

Quando: hoje, às 21h20

Onde: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Duração do show: cerca de 90min

Quanto: variam de R$120,00 (meia-entrada) a R$460,00 (inteira), de acordo com o setor.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão Disk Ingressos possuem 20% de desconto

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisu