Programação de sábado

TV ABERTA GLOBO 12h47 Globo Esporte RECORD 10h15 Esporte Fantástico REDE TV! 15h00 Superliga de Vôlei Feminina 17h00 Super Faixa do Esporte 17h20 Campeonato Brasileiro Série B BAND 13h00 Magazine da Liga 13h30 NBB Caixa - Minas X Botafogo TV PAGA ESPN BRASIL 08h00 Mundo Premier League 08h25 Linha de Passe: Mesa Redonda 10h25 Barnsley x Leeds United - Ao Vivo 12h30 Abre o Jogo - Ao Vivo 13h00 Real Madrid x Malaga - Ao Vivo 15h15 Liverpool x Chelsea - Ao Vivo 17h30 Cagliari x Inter de Milão - Ao Vivo 19h45 Bate-Bola - Ao Vivo 21h30 Sportscenter - Ao Vivo 22h30 Bola da Vez: Fábio Carille, Técnico Campeão Brasileiro SPORTV 07h00 VT - Flamengo x Atl. Junior (COL) 09h00 VT - Goiás x Internacional 10h00 Giro da Rodada 11h00 VT - Grêmio x Lanús (ARG) 12h00 VT - Flamengo x Atl. Junior (COL) 13h00 Tá na Área - Vivo 14h00 Rennes x Nantes - Vivo 16h00 Pré Jogo - Vivo 17h30 Campeonato Brasileiro de Futebol Série B - Ao Vivo 19h30 Pós Jogo - Ao Vivo 19h45 Troca de Passes - Ao Vivo 21h00 Pré Jogo - Ao Vivo 21h15 Liga Nacional de Futsal: Assoeva x Joinville - Ao Vivo 23h15 VT - Fluminense x Sport ESPORTE INTERATIVO 07h30 Pré Mundial de Basquete: Montenegro x Espanha 09h15 Pré Mundial de Basquete: Chile x Brasil 11h00 No Ar com André Henning 12h00 Milan x Austria Wien 13h45 EI Games 14h45 Juventus x Barcelona 16h30 Manchester City x Feyenoord 19h30 Copa do Nordeste Sub 20 21h15 Campeonato Paulista Sub 20: Ponte Preta x Palmeiras 23h00 Brasileirão de Aspirantes: Atlético MG x Internacional FOX SPORTS 07h00 Central Fox 07h30 La Liga Show 08h00 Total Italian Football 08h30 Fox Workout 08h45 Fox Workout 09h00 Fox Workout 09h15 VT - Flamengo x Jr. Barranquilla 11h00 Raio Fox 12h00 Pré Jogo - Ao Vivo 12h30 Leipzig x Werder Bremen - Ao Vivo 14h30 Pré Jogo - Ao Vivo 15h30 Borussia M'Gladbach x Bayern de Munique - Ao Vivo 17h30 Pós Jogo - Ao Vivo 17h45 Pré Jogo - Ao Vivo 18h00 Ferroviária x Inter Limeira - Vivo 20h00 Central Fox - Ao Vivo 21h15 VT - Real Madrid x Málaga 23h00 Rodada Fox - Ao Vivo