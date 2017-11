Malu chama Ellen para conversar e MB decide se entregar em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Malu (Daniela Galli) afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares e Ellen (Heslaine Vieira) fica temerosa. Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) pede que todos os alunos trabalhem juntos na integração com a escola. Clara (Isabella Scherer) sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Marta (Malu Galli) acredita que Lica (Manoela Aliperti) voltará diferente de sua viagem. Dóris tenta convencer Dogão a ajudar a melhorar o Cora Coralina. Edgar (Marcello Antony) apresenta para Jota (Hall Mendes) e Ellen o jornalista que escreverá a matéria sobre o trabalho de robótica. Benê (Daphne Bozaski) fala para Keyla (Gabriela Medvedovski) que viu um menino entrar no banheiro das meninas antes da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar. Moqueca ironiza Anderson (Juan Paiva) por mandar mensagem para Tina (Ana Hikari). Malu afirma que irá retirar a bolsa de Ellen se ninguém assumir a culpa pelo sumiço dos celulares. Ellen não deixa Jota acusar MB (Vinicius Wester). Jota pressiona MB para se entregar para Malu. Benê lembra quem foi o menino que entrou no banheiro. Malu chama Ellen para conversar e MB decide se entregar.