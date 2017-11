Destaques da programação (de 25 de novembro a 1º de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*: - SÁBADO, 25 HBO, 22h. OS SMURFS E A VILA PERDIDA Título original: Smurfs: The Lost Village Produção: EUA, 2017 Direção: Kelly Asbury Elenco: Animação Nesta nova e emocionante história de Os Smurfs, um misterioso mapa leva Smurfete, Gênio, Robusto e Desastrado para uma trilha através do Bosque Proibido cheia de criaturas mágicas para encontrar uma misteriosa vila perdida, antes que o malvado Gargamel a encontre. - DOMINGO, 26 Telecine Pipoca, 20h. ROGUE ONE: UMA HISTÓRIA STAR WARS Título original: Rogue One: A Star Wars Story Produção: EUA, 2016 Direção: Gareth Edwards Elenco: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed. A Aliança Rebelde realiza um movimento arriscado de roubar os planos de destruição da Estrela da Morte para trazer uma nova esperança para a galáxia. - SEGUNDA, 27 Maxprime, 22h10. NORTE ESTREITO Título original: Norte Estrecho Produção: ARG, 2015 Direção: Omar L. Villarroel Elenco: Jorge A. Jimenez, Pablo Fernández, Luis Bredow, Carmen Salinas. Jorge é o dono de um bem sucedido negócio de videoconferências em Washington. O contato virtual entre os conhecidos de diferentes países pode ser comovente, mas também haverá maus momentos através das telas. - TERÇA, 28 Canal Brasil, 22h05. CHATÔ - O REI DO BRASIL Produção: BRA, 2015 Direção: Guilherme Fontes Elenco: Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti. O magnata das comunicações Assis Chateaubriand é a estrela de um programa de TV chamado O Julgamento do Século‘, realizado no dia de sua morte. É nele que Chatô relembra fatos marcantes que viveu.‘ - QUARTA, 29 TCM, 22h. BOGGIE NIGHTS - PRAZER SEM LIMITES Título original: Boogie Nights Produção: EUA, 1997 Direção: Paul Thomas Anderson Elenco: Burt Reynolds, Heather Graham, Julianne Moore, Don Cheadle, John C. Reilly. Eddie Adams é um jovem de 17 anos sexualmente bem-dotado. Ele é descoberto por Jack Horner (Burt Reynolds), um diretor veterano que o transforma em Dirk Diggler, uma celebridade da subcultura do mundo pornô no apogeu dos anos 70. O sucesso faz com que Eddie se envolva no mundo das drogas e a súbita fama pode ter seu preço. - QUINTA, 30 Telecine Cult, 22h00. A ECONOMIA DO AMOR Titulo Original: L’économie Du Couple Produção: FRAN, 2016 Direção: Joachim Lafosse Elenco: Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller. Após 15 anos de casamento e com duas filhas, Boris e Marie decidem se separar. Sem chegar a um acordo sobre a divisão da casa, comprada por ela e reformada por ele, eles continuam morando sob o mesmo teto, criando uma tensão ainda maior entre os dois. - SEXTA, 1º Maxprime, 22h S.W.A.T. - COMANDO ESPECIAL Título original: S.w.a.t. Produção: EUA, 2003 Direção: Clark Johnson Elenco: Olivier Martinez, Brian Van Holt, Jeremy Renner, Josh Charles. Um ex-agente do esquadrão de elite S.W.A.T. tem uma nova chance quando é chamado para integrar a equipe encarregada do traslado de um chefão do tráfico de drogas, que ofereceu uma recompensa a quem o livrasse da custódia policial. Filme de ação baseado na série de TV homônima dos anos 70. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações