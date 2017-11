Compositor chileno processa Disney por plágio de 'Let it Go'

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hit "Let It Go" do filme "Frozen - Uma Aventura Congelante" pode ser uma cópia inspirada em uma canção latina. De acordo com o site "TMZ", o compositor chileno Jaime Ciero acusa a Disney e as cantoras Demi Lovato e Idina Menzel de plagiarem a música "Volar".

A canção gravada por Ciero em 2008 foi tocada mundialmente. O compositor alega que a produtora e as cantoras copiaram, principalmente, o refrão de "Volar".

Procurada pela reportagem, a assessoria da Disney no Brasil não se manifestou até o momento. Ao "TMZ", Ciero disse que a música foi "um imenso sucesso internacional e alcançou inúmeras paradas de músicas mais populares e mais reproduzidas".

Segundo o compositor, a canção em espanhol e a versão do desenho apresentam semelhanças no arranjo, na melodia, na letra e na produção. Com o processo, Ciero espera receber uma quantia enorme de dinheiro (que não foi mencionada pelo portal americano), referente ao lucro do filme, da reprodução da música e direitos autorais.