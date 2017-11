Contra o Coritiba, São Paulo pode perder os dois artilheiros

(foto: Reprodução/Saopaulofc.net)

O São Paulo pode perder seu artilheiro e seu vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro para o duelo deste domingo (dia 26), no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela 37ª rodada da competição. O meia Hernanes, 32 anos, sentiu dores musculares na coxa e virou dúvida para a partida. O centroavante Lucas Pratto, 29 anos, também está com suspeita de lesão muscular na coxa e não tem escalação confirmada.

Hernanes é o artilheiro do time no Brasileirão, com nove gols nas 18 partidas que disputou. O argentino Pratto é o segundo maior goleador da equipe, com sete gols. O gringo é o segundo também em assistências, com cinco passes para gols – fica atrás apenas do peruano Cueva, que tem sete.

O desfalque confirmado do São Paulo é o volante Petros, 28 anos, que está suspenso. Ele é o jogador com maior média de desarmes da equipe: 3,1 por jogo.

Já o Coritiba terá desfalques e retornos confirmados à equipe. Clique aqui para saber mais.

CORITIBA x SÃO PAULO

Coritiba: Wilson; Dodô, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real, Yan Sasse (Longuine ou Iago Dias) e Rildo; Henrique Almeida (Keirrison). Técnico: Marcelo Oliveira

São Paulo: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Araruna, Shaylon, Cueva e Marcos Guilherme; Brenner. Técnico: Dorival Junior

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Couto Pereira, domingo às 17 horas