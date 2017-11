Unespar abre seleção de bolsista para pós-doutorado

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), por meio do Programa de Pós-Graduação em Formação Docente Interdisciplinar (PPIFOR), está ofertando uma vaga para o processo seletivo de bolsista de pós-doutorado. As inscrições podem ser efetuadas até 10 de dezembro respeitando as normas disponíveis em edital.

O interessado deverá entregar a documentação pessoalmente ou por meio de procurador legal na secretaria do programa, localizada no câmpus de Paranavaí, das 14 horas às 17h30 ou das 19h30 às 21h30. Ou ainda tem a possibilidade de enviar as cópias eletrônicas para o email ppifor.fafipa@gmail.com.

Na avaliação será analisado o currículo, o projeto de pesquisa, carta pessoal, declaração de ciência e do tipo de bolsa, bem como a ficha de inscrição. Além disso, está prevista a realização de entrevista com banca constituída por três docentes.

De acordo com a coordenação, podem se candidatar doutores que atendam as especificações do edital. Para isso, existem três modalidades de bolsas que variam conforme o público-alvo. Uma delas é para brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e portadores de visto; a outra é para estrangeiros residentes no exterior; e a última opção é para brasileiros ou estrangeiros que residem no Brasil e são docentes em instituições de Ensino Superior ou pesquisadores em instituições públicas de pesquisa.

Dúvidas e informações adicionais podem ser consultadas no edital ou pelo telefone (44) 3424-0143.

MESTRADO - Na segunda-feira (27) a coordenação do programa aplicará a prova escrita aos inscritos para a seleção do mestrado. Os classificados serão convocados para entrevista individual que ocorrerá em 11 de dezembro e depois da análise dos documentos será divulgado o resultado final dos aprovados para ingressarem na turma 2018.

Serviço - Seleção de pós-doutorado do PPIFOR

Inscrições: Até 10 de dezembro.

Local: Secretaria do programa.

Endereço: Campus de Paranavaí – Avenida Gabriel Experidião, s/n.

Informações: ppifor.fafipa@gmail.com ou (44) 3424-0143.