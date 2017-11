Tsonga e Goffin vencem e mantêm decisão da Copa Davis empatada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O francês Jo-Wilfred Tsonga e o belga David Goffin confirmaram seu favoritismo no primeiro dia de disputa da final da Copa Davis, principal torneio de tênis entre nações, e deixaram o confronto entre seus países empatado em 1 a 1, nesta sexta-feira (24). O primeiro a entrar em quadra foi o belga, sétimo colocado do ranking mundial, que bateu o francês Lucas Pouille (18 do mundo) por por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/1. Em seguida, foi a vez do melhor jogador da equipe francesa confirmar seu favoritismo. Tsonga (15º do ranking) derrotou o belga Steve Darcis (76º do mundo) também por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/1. O duelo entre os dois países continua neste sábado (25), às 11h (com Bandsports e SporTV 3), com a partida de duplas entre os franceses Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert e os belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore, em Lille.