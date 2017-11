Coritiba admite que Atlético pode levar o lateral Carleto

Carleto: contrato com o Coritiba até 31 de dezembro (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O lateral Thiago Carleto, um dos jogadores mais importante do Coritiba no Brasileirão, pode ir parar no Atlético-PR. O interesse do Furacão no jogador foi admitido nesta sexta-feira (24) por um dirigente coxa-branca, o vice-presidente Gilberto Griebeler, ao jornalista Napoleão Almeida, do portal UOL.

Questionado sobre ter sido informado pelo interesse do Atlético em Carleto, Griebeler respondeu: "É verdade". Segundo o dirigente, o Coritiba fez uma proposta e espera uma resposta até este sábado (25). ”Se ele não quiser ficar, fazer o quê?”, falou o dirigente.

Carleto, 28 anos, veio para o Coritiba em maio deste ano. O contrato se encerra no dia 31 de dezembro. No Brasileirão, o lateral mostrou-se um especialista em bolas paradas: fez dois gols e deu oito passes diretos para gol.