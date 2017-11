Diferente do Brasil, quantidade de linhas de telefonia fixa sobe no Paraná

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou na sexta-feira passsada que o Brasil registrou 41.106.021 linhas fixas de telefone em setembro de 2017, o que corresponde a uma redução de 1.135.158 (-2,69%) quando comparado com o mesmo mês do ano passado. No Paraná a situação mfoi inversa, e o Estado registrou alta, impulsionado pelo avanço das autorizadas.

O saldo do Paraná comparando os números de setembro de 2016 com setembro deste ano foi de 12.597 linhas a mais entre um ano e outro. No total, somando os números de autorizadas e concessionadas, o Paraná subiu de 2,895 milhões de linhas para 2,907 milhões.

Apenas com os números das autorizadas, os dados passaram de 1,562 milhão para 1,567 milhão comparando setembro de 2016 com o mesmo mês de 2017, uma alta de 0,28%. No ano, a alta é de 1,93% — 1,537 milhão para 1,567 milhão. Já o número das cocnessionadas teve redução, como aconteceu em todo o País. No ano, a quantidade caiu de 1,357 milhão em setembro de 2016 para 1,340 milhão no último setembro.