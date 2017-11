Atlético perde para o Avaí e Libertadores vira 'missão impossível'

(foto: Reprodução)

A Libertadores 2018 é um sonho cada vez mais distante da Arena da Baixada. Jogando na Ressacada pela penúltima rodada da Série A, o Atlético acabou derrotado pelo Avaí por 1 a 0 na tarde deste domingo, gol marcado pelo experiente lateral-direito Maicon ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os visitantes ainda tiveram a oportunidade de empatar numa cobrança de pênalti, mas Fabrício pegou mal e isolou.



Com o resultado, o Furacão estaciona nos 48 pontos e cai para a 12ª colocação. Sem chances de chegar ao G7, a equipe ainda pode, na melhor das hipóteses, terminar o campeonato no 9º lugar. Nesse caso, teria de torcer por um título do Grêmio e outro do Flamengo nas duas competições continentais em disputa para chegar à Libertadores. Na última rodada, no domingo, a equipe encara o Palmeiras.



Já o Avaí segue respirando com a ajuda de aparelhos. 17º colocado com 42 pontos, a equipe precisa de uma vitória diante do Santos, na Vila Belmiro, e torce por tropeços de Coritiba e Sport na rodada derradeira para escapar da degola.

DESFALQUES



No Furacão, os desfalques eram o volante Deivid e os meias Nikão e Guilherme, todos lesionados. Por outro lado,o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André, que eram dúvidas, acabaram liberados pelo departamento médico e começaram o jogo como titulares, assim como o volante Esteban Pavez, que cumpriu suspensão na última partida.



Já o Avaí não contava com seu principal destaque na competição: Júnior Dutra (nove gols e duas assistências em 29 jogos), devido a dores musculares na coxa. O jovem meia-atacante Rômulo é outro que ficou de fora.



O JOGO



Precisando da vitória para continuar respirando, o Avaí começou pressionando no campo do adversário, sempre insistindo nas jogadas pelo lado direito. Foi por ali que os catarinenses conseguiram chegar com perigo duas vezes, aos 2 e aos 5 minutos. Na terceira oportunidade, aos 15, um golaço de Maicon, o primeiro dele com a camisa leonina.



Com a vantagem construída, as posturas inverteram. O Leão recuou e passou a esperar pelo contra-ataque, enquanto o Atlético passou a buscar mais o jogo e criou sua primeira chance de gol aos 20 minutos, quando Douglas praticou grande defesa em cabeceio de Coutinho.



Na volta para o segundo tempo, a segunda mudança no Furacão, com Sidcley no lugar de Pavez (aos 12 da etapa inicial, Lucho deixou o campo lesionado, sendo substituído por Eduardo Henrique). A última alteração veio aos 26, com Gedoz na vaga de Lucas Fernandes.



Mais veloz, o time paranaense teve a grande chance de chegar ao empate aos 15 minutos, após pênalti de Alemão em cima de Sidcley – o zagueiro leonino chegou a desmaiar após bater a cabeça no chão no lance, mas logo se recuperou e voltou ao jogo. Na cobrança penal, Fabrício pegou muito embaixo da bola e acabou isolando.



AVAÍ 1 x 0 ATLÉTICO-PR



Avaí: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro, Maurinho (Leandro Silva) e Marquinhos (Romulo); Luanzinho e Lourenço (Wellington Simião). Técnico: Claudinei Oliveira

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez (Sidcley), Lucho González (Eduardo Henrique) e Matheus Rossetto; Lucas Fernandes (Felipe Gedoz), Douglas Coutinho e Pablo. Técnico: Fabiano Soares

Gols: Maicon (15-1º)

Cartões amarelos: Betão, Pedro Castro e Judson (AVA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Público: 13.394 total

Renda: R$ 227.020,00

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC), domingo às 17 horas



PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



2 – Maurinho avança pela direita e toca para Judson chegar de trás, batendo. A bola passa por cima do gol.



5 – Maicon toca para Maurinho, que ajeita para perna direita e chuta da entrada da área. A bola ainda quica antes de chegar até a meta de Weverton, que se estica e espalma.



15 – Gol do Avaí! Maurinho invade a área pela direita, vence a “briga” com o marcador e rola para Maicon, que chega batendo de primeira, com efeito, no ângulo.



20 – Primeira boa jogada de ataque do Furacão. Inversão de jogo da esquerda para a direita, com Lucas Fernandes dentro da área. O meia-atacante cruza e Coutinho testa como manda o manual. Douglas faz grande defesa e salva o Avaí.



32 – Rossetto aproveita o erro de Maicon e rouba a bola perto da área. Em vez do passe, porém, prefere a finalização, pega mal na bola e manda para fora.



38 – Weverton e Thiago Heleno se atrapalham na saída de bola. Marquinhos aproveita e arrisca o chute de fora da área, que passa por cima do gol.



Segundo tempo



2 - Cobrança de escanteio fechada, venenosa, de Fabrício. Douglas se estica e manda por cima da meta, evitando o gol olímpico.



9 – Lourenço se choca com Paulo André, que protegia a bola dentro da área, e vai ao chão. Torcida leonina pede pênalti.



11 – Lançamento para o ataque, Maicon erra no corte e Sidcley invade a área com liberdade. Alemão chega para dar o combate e derruba o jogador atleticano. Pênalti!



15 - Na cobrança penal, Fabrício pega muito embaixo e isola a oportunidade de empatar a partida.



30 – Cobrança de escanteio de Marquinhos, Alemão sobe mais que os marcadores perto da pequena área e testa com firmeza para o gol. Seguro, Weverton faz grande defesa, sem dar rebote.



31 – Cabeçada de Thiago heleno no 1º pau e Douglas defende. No rebote, Sidcley chuta para o gol e Judson tira a bola em cima da linha.



40 – Cruzamento de Rossetto. Sidcley entrava livre na área para cabecear, mas Douglas se antecipou e afastou o perigo com um soco.