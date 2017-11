Zombie Walk 2018 já tem data marcada em Curitiba

(foto: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

A tradicional Zombie Walk já tem data marcada em 2018: será no dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval. A data foi confirmada pela organização do evento. A caminhada de curitibanos fantasiados de zumbis acontece desde 2006 em Curitiba e reúne um público que varia de 15 a 25 mil pessoas no Centro de Curitiba.

A Zombie Walk é um evento internacional organizado por fãs de filmes de terror em diversas cidades do mundo – entre elas São Paulo, Lisboa, São Francisco, Sydney, Montreal, Belo Horizonte, além de Curitiba.

No ano passado, um desentendimento com a Prefeitura de Curitiba quase cancelou o evento, que junto com o Rock Carnival, faz o carnaval de Curitiba um dos mais alternativos do País.

Uma das primeiras Zombie Walks aconteceu em outubro de 2003, em Toronto no Canadá. Apenas seis pessoas participaram. Em agosto de 2005 a primeira Zombie Walk em grande escala aconteceu também na cidade canadense de Vancouver e contou com a participação de 400 "mortos-vivos". Acredita-se que a primeira Zombie Walk realizada no Brasil tenha sido em Belém, no Pará, em outubro de 2006