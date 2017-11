Drinks com cacau é aposta de restaurante curitibano

(foto: Divulgação)

Descoberto em florestas tropicais de Honduras, México e Venezuela, e utilizado originalmente por povos indígenas, o cacau é uma fruta exótica e versátil. Suas sementes dão origem ao chocolate e da polpa podem ser feitos sucos e geleias. Para aproveitar a época da fruta, o chef Ivan Lopes, do Mukeka Cozinha Brasileira, de Curitiba (PR), desenvolveu três opções diferentes e muito saborosas de drinks com cacau.

Cada drink conta com um preparo e uma bebida diferente. São eles: Cacau Brut, que é feito com espumante (R$ 29,00); Cacau Gin (R$33,00), desenvolvido com gin, bebida que ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos; e uma caipirinha de cacau com uva (R$ 27,00). A seleção já está disponível no cardápio da casa e será servida por tempo indeterminado.

O Mukeka Cozinha Brasileira fica na Rua Machado de Assis, (nº 417), no bairro Juvevê, e funciona durante o almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, e aos sábados e domingos, das 12h às 16h; e durante o jantar, de segunda a sábado, das 19h às 23h. Mais informações no site www.mukekarestaurante.com.br.