Funk de Juliana Paes no ‘Vídeo Show’ quebra a internet

A atriz Juliana Paes, 38 anos, abriu o “Vídeo Show” (Globo), de ontem, dançando e rebolando ao som de funk. “Sumiu todo mundo, eu que vou tomar conta aqui hoje”, disse em tom de brincadeira. Logo em seguida, os apresentadores da atração, Joaquim Lopes e Otaviano Costa, apareceram para explicar que a intérprete da personagem Bibi em “A Força do Querer”, novela de Glória Perez na emissora carioca que acabou em outubro, era a homenageada do quadro “Meu Vídeo é Um Show”. No Twitter, o nome da atriz figurou entre os mais citados. Os fãs comemoraram a “pontinha” dela como apresentadora de televisão. “Juliana Paes é gente como a gente, amo essa mulher”, disse um internauta. “Primeiramente que Juliana Paes nem é gente, é obra de arte”, comentou outra pessoa. “Tinha que ser a Ju Paes durante todo o programa, bicho”, escreveu mais um tuiteiro.

Celebridades

William Bonner publica foto com namorada no Instagram e se declara

O jornalista William Bonner assumiu indiretamente o namoro com Natasha Dantas. No Instagram, o âncora do “Jornal Nacional”, da Globo, publicou uma foto ao lado da fisioterapeuta e se declarou. “Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou ‘fica comigo?’, como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o tempo havia roteirizado”, escreveu na legenda. O casal já havia sido visto junto em público em outras ocasiões.

No início do mês, Fátima Bernardes, ex-esposa de Bonner, também assumiu um relacionamento sério. Fátima e Bonner anunciaram a separação em agosto de 2016.

Música

Roger Waters fará shows no Brasil em outubro de 2018, diz jornal

Roger Waters vem ao Brasil fazer shows em outubro de 2018. As apresentações devem ocorrer nos dias 9 e 10 em São Paulo, e também em outras cidades do País, como Brasília. Waters tem uma longa turnê mundial já agendada para o ano que vem. Os shows começam em janeiro, em Auckland, na Nova Zelândia, e terminam em agosto, em Moscou, na Rússia, depois de passar por mais de 23 países. O músico do Pink Floyd lançou em 2017 seu primeiro álbum depois de 25 anos, no qual traz à tona o sentimento de isolamento característico do grupo que ajudou a fundar. Porém, dessa vez o tema não tem nada de abstrato: seu alvo é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. ‘Is This the Life We Really Want?’ (É essa a vida que nós realmente queremos?, em português) é o seu primeiro álbum lançado desde o ano de 1992.

Música

‘Despacito’ está entre os indicados ao Grammy 2018

Depois de faturar quatro prêmios no Grammy Latino, a música “Despacito”, do cantor porto-riquenho Luis Fonsi com Daddy Yankee, conquistou novas indicações na versão principal do Grammy. Por seu remix com Justin Bieber, a canção foi indicada ao prêmio máximo, de gravação do ano. Os adversários são ‘Redbone’, de Childish Gambino, ‘The Story of O.J.’, de Jay-Z, ‘HUMBLE.’, de Kendrick Lamar, e ‘24K Magic’, de Bruno Mars. Os indicados foram revelados ontem. Na categoria música do ano, que premia os compositores, concorrem as músicas ‘Despacito’, de Luis Fonsi com Daddy Yankee e Justin Bieber, ‘4:44’, de Jay-Z, ‘Issues’, de Julia Michaels, ‘1-800-273-8255’, de Logic com Alessia Cara e Khalid, e ‘That’s What I Like’, de Bruno Mars.

Realeza

Noiva do príncipe Harry, Meghan Markle desiste da carreira de atriz

A norte-americana Meghan Markle, que ficou noiva do príncipe da coroa britânica Harry, anunciou que vai encerrar sua carreira como atriz após o matrimônio, que deverá ocorrer em maio de 2018. Markle transmitiu sua decisão ontem, após o anúncio do noivado, em entrevista conjunta com Harry dada à revista ‘Us Weekly’. Para o casamento com Harry ser consagrado na religião oficial da família real, Meghan será batizada na Igreja Anglicana, conforme a tradição britânica. Um porta-voz da família real afirmou ainda que Meghan irá entrar com o processo para obtenção de cidadania britânica. É possível que, quando isso acontecer, a atriz renuncie à cidadania americana.

Níver do dia

Francisco Cuoco

ator brasileiro

84 anos