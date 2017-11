Horário ampliado do comércio começa nesta sexta em Curitiba

Policiamento reforçado nas áreas de grande concentração de comércio (foto: Franklin de Freitas)

Começa hoje o período em que o comércio de rua pode ficar aberto até mais tarde. Até o dia 23 de dezembro, as lojas ficam abertas das 9 até as 22 horas nos dias de semana. Aos sábados o horário vai até as 21 horas, e nos domingos das 10 às 19 horas. No dia 24, o comérico abre das 12 às 18 horas. Desde a semana passada a Guarda Municipal de Curitiba já reforçou a segurança nos eixos de comércio nos bairros e no Centro. Hoje, a Polícia Militar define como será a tradicional Operação de Fim de Ano.

Na região Central, módulos móveis da Guarda Municipal estão presentes na Praça Tiradentes, no Largo da Ordem e na Rua XV de Novembro, além de patrulhamento com motos ao redor destes pontos. O reforço conta, ainda, com a ativação do módulo fixo da Guarda Municipal na Praça Osório.

Pela convenção coletiva 2017/2018, negociada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Curitiba e Região Metropolitana (Sindicom), os empregadores deverão respeitas a jornada de 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais, com possibilidade de duas horas extras diárias.

A expectativa é grande entre o comércio varejista para o Natal. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial do Paraná (ACP) e o Datacenso estima um crescimento nominal de 4% em comparação com período igual de 2016 - o crescimento real será de 1,5%, descontada a inflação. No ano passado houve queda nas vendas.