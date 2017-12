Coritiba viaja sem 12 jogadores e com cinco do sub-20

Anderson: ele está de volta, após 45 dias sumido (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba divultou nessa sexta-feira (dia 1º) a lista de convocados para a partida de domingo (dia 3), contra a Chapecoense, em Chapecó, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A relação confirma 12 desfalques para o técnico Marcelo Oliveira. As principais novidades são cinco jogadores do time sub-20, que foi vice-campeão brasileiro da categoria em 2017.

As cinco novatos são os zagueiros Marcos Moser, Romércio e Thalisson Kelven, o volante Vitor Carvalho e o lateral-esquerdo Léo Andrade.

Os 12 desfalques são Alan Santos, Dodô, Henrique Almeida, William Matheus, Alecsandro, Walisson Maia, Neto Berola, Henrique Gelain, Geovane e Rodrigo Ramos, todos em recuperação, além de Werley e Yan Sasse (suspensos).

Outra grande surpresa da lista é o meia Anderson, 29 anos, que não atua há 45 dias. Ele ficou afastado por decisão do técnico Marcelo Oliveira e, nesse período, não apareceu no banco de reservas.

O Coxa precisa vencer no domingo para garantir a permanência na Série A. A Chapecoense luta por vaga na Libertadores e tem números expressivos no returno.

O time paranaense nunca venceu esse rival em Chapecó.

O técnico Marcelo Oliveira vem usando o esquema tático 4-2-3-1. Na linha de três meias ofensivos, vem usando um armador centralizado (Tiago Real, Yan Sasse ou Longuine) e dois jogadores de velocidade pelos lados (Tiago Real, Iago Dias, Getterson, Rildo, Dodô, Neto Berola ou Filigrana).

A provável escalação para domingo é Wilson; Léo, Márcio (Thalisson Kelven), Cleber Reis e Carleto; Jonas, Galdezani (João Paulo ou Edinho), Iago Dias (Filigrana ou Daniel), Tiago Real e Rildo; Kleber.

OS CONVOCADOS

Para enfrentar a Chapecoense

Goleiros: Rafael Martins e Wilson

Zagueiros: Cleber Reis, Márcio, Marcos Moser, Romércio, Thalisson Kelven

Laterais: Léo Andrade, Léo e Carleto

Volantes: Edinho, Jonas, Galdezani e Vitor Carvalho

Meias: Anderson, Baumjohann, Daniel, Tiago Real

Pontas: Filigrana, Iago Dias e Rildo

Centroavantes: Keirrison, Kleber