Centro Europeu oferece workshop sobre Upcycling

Evitar o desperdício e reduzir o consumo de matéria-prima durante o processo de criação de novos produtos é a essência do Upcycling, conceito que visa transformar resíduos inúteis e descartáveis em novos materiais, colaborando para propagar uma nova forma de consumo. Sempre alinhado as tendências mundiais e atento as mudanças no comportamento de consumo na sociedade, o curso de Design de Moda do Centro Europeu de Curitiba (PR), vai promover, nos próximos dia 08 e 09 de dezembro, um workshop com o tema “Upcycling”.

Destinado a estudantes de moda e demais interessados no segmento, o evento será comandado pela fashion designer Kamila Olstan, criadora do projeto Farrapo Upcycling e Custom. A marca curitibana confecciona peças uma a uma de maneira artesanal e intuitiva criando coleções inteiras com materiais que seriam descartados. Durante a atividade a estilista vai abordar a história e características do upcycling, compartilhar técnicas, expor materiais que podem ser utilizados e apresentar como o conceito é aplicado em suas criações. Os participantes terão a oportunidade de aprender a reutilizar tecidos e objetos de maneira sustentável, criar peças únicas e agregar valor comercial ao que inicialmente iria para o lixo.

O workshop será realizado na sede do Centro Europeu no bairro Batel (Benjamin Lins, 999), no dia 08, das 19h15 às 22h30, e no dia 09, das 09h às 12h15. As inscrições custam R$360 e ser feitas pelo telefone (41) 3233-6669 ou pelo email glaucia@centroeuropeu.com.br. Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br.