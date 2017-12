Atlético-PR confirma demissão de Fabiano Soares

(foto: Geraldo Bubniak)

Depois de confirmar a saída do manager Paulo Autuori, o Atlético-PR anunciou na tarde desta segunda-feira que Fabiano Soares não é mais o técnico do time. Em nota oficial divulgada no site do clube, o Furacão desejou sucesso ao treinador em sua carreira, agradecendo ainda aos serviços prestados ao clube.

Contratado em 11 de julho para substituir Eduardo Baptista no comando da equipe, o treinador somou 26 partidas no comando do clube, com 10 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Esteve presente nas eliminações da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, além de ter fracassado no objetivo de classificar o time novamente à principal competição continental - terá de se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana.

A demissão de Soares, inclusive, é esperada desde a última semana. Depois da vitória contra o Palmeiras por 3 a 0, ontem, ele nem concedeu entrevista coletiva.

Para o lugar de Fabiano, um dos nomes mais cotados é o de Alberto Valentim, que foi jogador do clube e está iniciando sua carreira como técnico, tendo assumido o time do Palmeiras na reta final do Brasileirão. Já Soares é cotado no Santos, que está sem treinador desde a demissão de Levir Culpi - o interino Elano comandou o time até o fechamento da competição nacional, mas já confirmou que em 2018 pretende focar nos estudos para iniciar em 2019 a carreira de técnico.