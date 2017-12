Conselho Deliberativo do Coritiba divulga nota contra Petraglia

O presidente do Conselho Deliberativo do Coritiba Foot Ball Club, Carlos Eduardo Vianna Santos, publicou nota oficial no site do clube para rebater declarações do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia. No domingo, o dirigente do clube rubro-negro publicou texto em redes sociais atacando o rival - clique aqui para ler.

Veja abaixo a nota do Conselho Deliberativo do Coritiba, na íntegra:

"Nota ao Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Paranaense

O presidente do Conselho Deliberativo do Coritiba Foot Ball Club, Carlos Eduardo Vianna Santos, em respeito aos interesses deste Conselho do Coritiba, lamenta profundamente as declarações ofensivas, desrespeitosas do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense feitas em redes sociais na noite do domingo passado.

Em primeiro lugar, recomendamos o óbvio, que este senhor se atenha aos problemas do seu clube, sobretudo aqueles que envolvem bens públicos, que são, via de regra, questões pertinentes a todo o cidadão do estado do Paraná e também dos curitibanos. Todavia o mais importante, informamos apenas que o Coritiba não precisa de suas manifestações.

Ainda em respeito aos interesses dos conselheiros do Coritiba, sobre os questionamentos do mesmo e as alegações por ele proferidas quanto ao tal direito que diz possuir de jogar no Couto Pereira, decisões judiciais já elucidaram e comprovaram serem inexistentes.

Aos conselheiros e associados do Coritiba Foot Ball Club nossos respeitos.

Carlos Eduardo Vianna Santos

Presidente do Conselho Deliberativo

Coritiba Foot Ball Club"