Paranaguá facilita a marcação de consultas nos postos de saúde

A partir de 1º de janeiro de 2018 quem precisar fazer agendamento de consultas para médicos clínicos gerais e especialistas em Paranaguá não terá mais que esperar em filas na madrugada. A Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção (Semsap) tomou mais uma medida para beneficiar a população que necessita do sistema público, oferecendo a possibilidade de agendar nas unidades básicas e também no Centro Municipal de Diagnóstico (CMD) e Centro de Referência de Saúde da Mulher todos os dias, em horário comercial.

Este era um dos principais problemas que preocupavam o secretário municipal de Saúde e Prevenção, Paulo Henrique de Oliveira, ao assumir o posto, no início do ano. “Conversamos com o prefeito Marcelo Roque para traçar as estratégias para acabar com as filas de marcação de consultas definitivamente em nossa cidade. Não dá mais para permitir que nossa população fique passando a madrugada na fila para marcar uma consulta”, destacou o secretário.

Para o prefeito Marcelo Roque esse é um avanço importante que está sendo implementado para beneficiar o cidadão. “Nosso compromisso é com a população de Paranaguá. Ainda não tínhamos tomado essa medida porque tivemos que fazer várias adequações, sobretudo, inicialmente no sistema de atendimento de urgência e emergência. Agora, que já conseguimos organizar isso passamos para o sistema de agendamentos, que terão as filas extintas”, comemorou o prefeito.

"Vamos melhorar cada vez mais o serviço, mas é importante que a população entenda que isso leva um tempo, pois precisamos analisar todos os impactos das medidas que tomamos”, considerou o prefeito. Ainda de acordo com Roque várias outras medidas ainda serão implantadas.