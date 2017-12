Policiais fazem selfies ao lado de traficante

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O traficante Rogério 157 virou celebridade instantânea assim que chegou à Cidade da Polícia, no Jacarezinho (zona norte). A prisão causou frisson entre policiais do Rio, que compartilharam em redes sociais um festival de selfies ao lado traficante -com sorrisos dos agentes e do próprio criminoso. A polícia diz que foi instaurada sindicância administrativa na corregedoria da Polícia Civil para ouvir os policiais e analisar a conduta disciplinar devido às selfies. O secretário Roberto Sá (Segurança) classificou o comportamento de "euforia compreensível". O delegado Gabriel Ferrando, que comandou as investigações que levaram à prisão do traficante, reprovou a atitude. "Não acho certo. Todos os excessos cometidos serão corrigidos na Corregedoria da Polícia Civil", disse. Na sequência, fez um mea-culpa. "Os policiais estavam numa 'explosão', numa comemoração por essa vitória."