Prefeitura mantém projeto de restauro do Belvedere e isola o prédio

(foto: Rede News 24 Horas)

A Prefeitura de Curitiba já iniciou os trabalhos de isolamento da área do prédio do Belvedere, atingido por um incêndio na noite de quarta-feira 6. Com base na perícia técnica os danos serão avaliados e levantados os custos necessários à recuperação e restauro da edificação.

“O bom uso é a melhor forma de preservar o patrimônio histórico da cidade. O abandono determina a sua decadência e destruição”, afirma o prefeito Rafael Greca.

Em 30 de junho deste ano, o prefeito Rafael Greca assinou decreto de transferência de R$ 1,073 milhão em recursos de potencial construtivo para o restauro edifício, Unidade Especial de Interesse de Preservação (UIEP), no São Francisco, que será a nova sede da Academia Paranaense de Letras (APL) e irá abrigar um café escola do Sesc Paraná.

Desde então, o processo para o restauro estava em curso atendendo de acordo com o que exige as legislações federal e estadual para intervenções em edificações de interesse histórico e de preservação. Com a atualização do orçamento para a recuperação do Belvedere será possível definir o calendário para lançar o edital de licitação para as obras.

Tombado pelo Estado, o exemplar arquitetônico desenhado com linhas art nouveau foi construído em 1915, pelo então prefeito Cândido de Abreu, para ser um mirante no então ponto mais alto urbanizado da Capital.

A edificação teve outros usos, tendo sido, nos anos 20, sede da primeira rádio do Paraná, a Rádio Clube Paranaense. Na década de 30 passou a ser Observatório Astronômico da antiga Faculdade de Engenharia do Paraná e, em 1962, sede da União Cívica Feminina Paranaense. Anos mais tarde, em 2008, o prédio foi usado como posto da Polícia Militar e, entre 2012 e 2014, transformado no primeiro Centro Estadual de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua.

A Prefeitura de Curitiba segue acompanhando as investigações do incêndio, cujo ato é suspeito de ter sido criminoso. Qualquer informação que possa auxiliar na elucidação das causas do incêndio ou de possíveis causadores, deve ser passada ao Disque Denúncia, pelo telefone 181.