Cata esses looks

Chegamos à última coluna do ano e vamos desvendar os modismos para 2018!

É isso aí, peguemos algumas ideias das bonitas que desfilaram nas portas dos desfiles de inverno aqui em Paris para apontar o que não será nada complicado de encontrar no Brasil no ano que entra.

A moda é como o amor cantado por Djavan: “um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha”. Por isso, é muito fácil olhar para cá, para a Europa. Porque é daqui que todo mundo tira a tal da referência para se vestir. É daqui que o lobo parte. E dá-lhe Pinterest para salvar os melhores momentos, a botinha mais bombada, os óculos que vão ser “must have”.

E as botas são da Chanel, bicolores e purpurinadas. Um exagero de ofuscar os olhos, mas linda. Anitta, a #vaimalandra, mulher do ano no Brasil, já usa as suas. Vai viralizar! Não precisa nem apostar. O cuidado está apenas na qualidade, porque as originais custam fortunas e as “inspirations” vão, certamente, deixar aquele rastro de brilho por onde você passar. Purpurina é igual confete de Carnaval. Lembre-se disso. Há quem goste de marcar território, mas há quem prive pelo pé por pé. Entenda como queira. Eu avaliei e deixei para lá. Comprei no imaginário, curti nos outros e aqui estou repassando a informação e o desejo de ter uma.

Em frente com as dicas, temos o quê? O paetê!!! Sim, ele sempre. Cata um, se você gosta de um brilho ainda mais ousado e vai! Já nas minhas preferências do ano estão: os vestidos longos (dos quais, já falei aqui), os pijamas estampados, as pantalonas arrastando no chão e a coleção inteira da Céline que é a última da Phoebe Philo na marca e que já deixou uma trupe de seguidoras da marca em luto e choque. Phoebe sai aos 44 anos para descansar a beleza e ficar perto da família em Londres, levando seu estilo de elegância - mulher atual que trabalha e ama moda - com ela. Para constar: Phoebe é uma das grandes responsáveis pela febre do Adidas Stan Smiths. A moda agradece e corre atrás de quem a substitua. Por enquanto, é a equipe de criadores da marca que toca o baile.

Bem, fui... Vou ali em 2018 e volto já. Feliz Ano Novo para toda a humanidade. Por um mundo mais justo e mais humanitário. Bisous.

Para amar – Esse você pode adotar inteiro (porque ele é muito lindo) ou em partes. Saiba: as mini-bolsas, as que usamos apenas para carregar o batom, o celular, a chave e o cartão são as da hora. #SemMais