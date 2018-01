Primeiro dia do ano em 2018 chega também com a superlua

Da Redação Bem Paraná com sites

01/01/18 às 19:03 - Atualizado às 19:07 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Esta segunda-feira (1), primeiro dia de 2018, é também do fenômeno da superlua, quando a Lua fica na sua menor distância com a Terra — são "apenas" 356,5 mil quilômetros de distância uma da outra, e assim parece muito maior no céu. O normal é de 384 mil quilômetros.

A superlua ocorre pelo menos uma vez por ano, mas neste mês ocorrerá ainda uma vez mais, no último dia de janeiro. Por isso os astrônomos estão encantados.

Mas, para quem mora em Curitiba, o fenômeno vai ser difícil de ser visto, já que o começo da noite desta segunda está com céu nublado.