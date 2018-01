Retorno do feriado deixa BR-277 movimentada e causa lentidão nas proximidades da rodoviária

(foto: Setran)

O movimento na BR-277, sentido Litoral a Curitiba, está alto no começo desta manhã de terça-feira, 2. Quem deixou para retornar à Capital nesta manhã encontrou um movimento quatro vezes acima daquele de dias normais. Segundo o balanço da Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277, entre Curitiba e o Litoral, às 8h30 transitavam pela rodovia 2.200 carros por hora.

A Ecovia estimava que cerca de 43 mil veículos fariam o trajeto entre os dia 1º e 2 de janeiro. Ao longo do primeiro dia do ano, o fluxo na rodovia se manteve alto. O mesmo aconteceu na BR-376, que traz o movimento do Litoral de Santa Catarina, que chegou a ter o trânsito lento no final da tarde.

Na rodoferroviária de Curitiba, o movimento de carros e ônibus chegando também está bastante alto. Segundo as informações da Prefeitura, agentes da Secretaria de Trânsito (Setran) orientam o trânsito. O fluxo intenso, nas proximidades da Rodoviária, por causa da volta do feriadão de Ano Novo, causa lentidão na Avenida Affonso Camargo, que passa em frente ao terminal, principalmente no sentido Cajuru.