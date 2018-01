Pop 1.000.000

(foto: Divulgação)

A Honda Pop atingiu a marca de 1 milhão de unidades produzidas. A motocicleta mais acessível feita pela empresa no Brasil (R$ 5.570) é atualmente a terceira mais vendida do País. No acumulado até novembro de 2017 teve 76,6 mil unidades repassadas para a rede, de acordo com dados da Abraciclo, entidade que reúne os fabricantes do setor. Ficou atrás somente da Honda NXR 160 Bros (101,8 mil) e da CG 160 Fan (93,6 mil). No Nordeste ela é a líder em emplacamentos. A região responde por 69% de suas vendas.

Enfim a fábrica da JAC

A JAC Motors anunciou que produção deve de fato começar a produção de carros no Brasil, no fim de 2019. Depois de muitos problemas desde o anuncio da produção em 2011, a empresa confirmou que vai aplicar R$ 200 milhões para montar dois modelos em Goiás, o T40 e provavelmente o futuro T50, em operação que contará com 820 funcionários. Em comunicado do Governo de Goias indica que a JAC Motors assumirá a fábrica que era da HPE em Itumbiara. A unidade foi construída para a montagem de modelos Suzuki, mas as linhas de produção acabaram transferidas para Catalão (GO), na mesma planta em que são feitos modelos Mitsubishi. Com isso, a unidade ficou completamente esvaziada.

Toyota Yaris

Confirmado no Brasil para o segundo semestre de 2018 com produção em Sorocaba (SP), o compacto Toyota Yaris é vendido também em países asiáticos e acabou de ganhar cinco estrêlas, a nota máxima, em teste de impacto do Asean NCAP - braço do Global NCAP que avalia as condições de segurança em veículos comercializados da Ásia.