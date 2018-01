Califórnia poderá atingir metas de energia renovável 10 anos mais cedo

Um relatório anual publicado há cerca de dois meses indica que a Califórnia - destaque em soluções de energia renovável nos Estados Unidos – cumprirá dez anos antes do previsto a sua meta de fornecimento de energia renovável. Divulgado pela California Energy Commission, as empresas terceirizadas Pacific Gas & Electric, Southern California Edison e San Diego Gas & Electric estão prontas para, em conjunto, fornecerem 50% de sua eletricidade a partir de recursos renováveis até 2020. Atualmente, a Califórnia tem como meta reduzir as emissões de carbono em 80% até 2050. Já no setor de transportes, cogita-se banir carros a gasolina e diesel até 2030.

Empresas não reconhecem mudanças climáticas como risco financeiro

Um levantamento estudou relatórios anuais financeiros e de responsabilidade corporativa das 100 maiores empresas por receita de 49 países, dentre eles o Brasil. O resultado da Pesquisa 2017 de Relatórios de Responsabilidade Corporativa da KPMG aponta que 72% das empresas de médio e grande portes com ações negociadas em bolsas de valores ainda não reconhecem os riscos financeiros oriundos das mudanças climáticas em seus relatórios anuais.

Parque de Vila Velha oferece passeios especiais em janeiro

Para quem gosta de aventura ao ar livre, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, começa o ano oferecendo passeios especiais. Serão realizadas caminhadas noturnas, passeio em meio a zonas primitivas e cicloturismo. A Unidade de Conservação é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná e as atividades de janeiro são ofertadas em parceria com guias locais e moradores do entorno. São cinco datas de passeios, com limite de participantes e, por isso, é necessário o agendamento prévio com a equipe de atendimento do parque. Cada atividade tem um valor, que já inclui os serviços dos guias e grau de dificuldade que devem ser observados pelos interessados. SAIBA MAIS: http://www.iap.pr.gov.br

Smart City Expo Curitiba 2018

Os cinco mil participantes do Smart City Expo Curitiba 2018, evento de cidades inteligentes que ocorre de 28 de fevereiro a 1º de março, poderão conhecer e vivenciar de perto todos os projetos que estão sendo desenvolvidos no Vale do Pinhão. O evento, que pela primeira vez ocorrerá em uma cidade brasileira, tem o apoio da Prefeitura de Curitiba.