Richard fica no Paraná, mas não começa o ano como titular

Richard: em recuperação de uma cirurgia (foto: Divulgação / Paraná Clube)

O goleiro Richard, titular durante a Série B de 2017, vai ficar no Paraná Clube. Após algumas semanas de negociação, a transação foi efetivada nesta sexta-feira (12), com a vinda do goleiro, em definitivo, para a Vila Capanema. Contudo, ele não será titular no começo deste ano.

Isso porque, em dezembro, o goleiro passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão é que já na próxima semana ele possa iniciar o trabalho de transição. “Não vejo a hora de treinar. Sei que agora é preciso ir com calma, pensando no ano inteiro”, explicou o goleiro. Depois disso, ainda seria necessário readquirir condicionamento físico.

Assim, como o Paraná estreia no Campeonato Estadual na próxima semana – enfrenta o União Beltrão, no dia 17, no estádio Anilado, em Francisco Beltrão –, o titular no gol será Luis Carlos. O goleiro, revelado pelo próprio Paraná Clube, retornou à Vila para esta temporada. “Sei que será uma disputa justa. Vamos procurar nos ajudar em busca do melhor para o Paraná”, falou Richard, sobre o colega de posição.

Richard falo ainda sobre o elenco para 2018. “Sei que o Paraná está passando por um processo de reestruturação, mas confio no trabalho da diretoria para que a gente tenha um grupo equilibrado e forte para os desafios que teremos pela frente, no Paranaense, na Copa do Brasil e, é claro, no Brasileirão”, comentou.