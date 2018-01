Com problemas dentro e fora de campo, Vasco perde 7 titulares no início de 2018

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O cenário é conturbado no Vasco. Após mais de dois meses da eleição presidencial, ainda não se sabe quem comandará o clube nos próximos três anos. E os problemas não ocorrem apenas fora de campo. Dentro das quatro linhas, mais indefinições e dificuldades. Às vésperas da estreia na primeira fase da Copa Libertadores 2018, o Cruzmaltino sofre com o desmanche do time que terminou 2017 em alta e se classificou para o torneio. Ao esboçar uma equipe no treinamento do último sábado (13), o treinador Zé Ricardo se deparou com inúmeras mudanças. Mais da metade da base titular de 2017 já não está mais à disposição. Sete jogadores com status de titular na última temporada não estiveram em campo. Madson, Anderson Martins, Jean e Mateus Vital deixaram o Vasco, enquanto Luís Fabiano, Ramon e Breno seguem em recuperação de lesões. E mesmo com todas as peças importantes saindo, a diretoria tenta se defender e deixar a torcida tranquila. "Eu acho, apesar das críticas, que o nosso time é melhor do que o do ano passado. Falta só um zagueiro para termos essa consistência. Isso motiva os jogadores", disse o vice-presidente de futebol, Eurico Brandão, em discurso que não encontra muito eco entre os torcedores. "O planejamento está sendo feito. A única saída que não estava prevista era a do Madson, e já contratamos o Rafael [Galhardo]. Ainda vamos ter mais três operações [reforços] aí", completou o dirigente. Com um esboço de Martín Silva, Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Henrique; Wellington, Evander e Nenê; Wagner, Rios e Paulinho, o Vasco se prepara para quatro partidas pelo Campeonato Carioca -Bangu, Nova Iguaçu, Cabofriense e Flamengo- antes do objetivo maior, o duelo eliminatório contra os chilenos do Universidad de Concepción, no dia 31.