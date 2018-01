Dia de chuva faz o número de acidentes aumentar até 30%

Motorista deve mudar forma de dirigir com pista molhada (foto: Franklin de Freitas)

A previsão do tempo mostra que o mês de janeiro deve ficar entre os mais chuvosos dos últimos tempos. E, nesta semana, deve ser de pancadas diárias em todas as regiões do Paraná, incluindo Curitiba. Desde a semana passada, o Batalhão de Polícia de Trãnsito (BPTran) e a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), alertam os motoristas da Capital sobre os riscos de se dirigir em pista molhada. Segundo o BPTran, históricamente ocorrem 30% mais acidentes quando o asfalto está molhado.

Seja na cidade ou nas rodovias, o motoristas precisa estar atento para algumas mudanças na forma de dirigir. A primeira é reduzir a velocidade habitual. A velocidade é um dos principais fatores de acidentes, já que com chuva, ajustar ou parar o veículo leva mais tempo e distância percorrida. Trafegar pelas faxias centrais também é recomendável, para fugir de desníveis nas faixas externas, que acumulam mais água.

Não siga caminhões ou ônibus muito de perto. O espectro criado pelos pneus maiores diminui a visão. Mas, à distância, pode-se dirigir segundo as marcas do carro à frente. Um problema comum que acontece em dias de chuva é o de veículos que passam com velocidade por poças de água e atiram uma cortina de água em pedestres. Além do potencial acidente a que se fica exposto, a atitude é bem descortez.