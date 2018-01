Federer inicia busca por hexa do Aberto da Austrália com vitória tranquila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer iniciou a busca pelo sexto título do Aberto da Austrália com uma vitória tranquila nesta terça-feira (16) em Melbourne. O atual campeão do torneio dominou o jogo contra o esloveno Aljaz Bedene e venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em uma hora e 39 minutos de partida. Federer não perdeu o controle do jogo em nenhum momento, sendo que só foi incomodado em seu serviço no último set, quando salvou dois break points. Bedene é o atual 49º colocado do ranking da ATP, sem resultados expressivos no circuito. Em 2018, Federer busca seu 20º título de Grand Slam depois de uma temporada em que voltou a brilhar no circuito de tênis. Além do Aberto da Austrália, o suíço conquistou o título de Wimbledon em 2017. Federer encerrou a temporada atrás de seu maior rival da carreira, o espanhol Rafael Nadal, e assim é o cabeça-de-chave número dois em Melbourne. Na próxima rodada, o tenista enfrentará o alemão Jan Lennard Struff, que derrotou o sul-coreano o Soon Woo Kwon por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Outro favorito a avançar nesta terça-feira em Melborurne, o sérvio Novak Djokovic venceu o norte-americano Donald Young por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. O ex-número um do mundo volta a um torneio de Grand Slam após longo tempo parado para se recuperar de problemas físicos. Ele estava ausente desde Wimbledon-2017.